RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Ancak çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Bakın neler olmuş neler.

03.05.2021 13:54 - Son Güncelleme: 03.05.2021 13:54
Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

TV 8 ekranlarında izleyicisi ile şimdilerde 2021 sezonuyla buluşan Survivor Türkiye programı, Türkiye'nin en sevdiği yarışma programları arasında yer alıyor. Her sezonunda ayrı bir ilgi ile takip edilen başarılı yarışma programı, her sezonun her bölümünde de reytinglerde çok iyi sonuçlar almayı başarıyor. Başarılı program en büyük çıkışını ise 2020 sezonunda yaptı. Salgından dolayı diziler ve programlar çekimlere ara vermek zorunda kalmıştı ancak Survivor programının çekimleri Dominik'te gerçekleştiği için Survivor Türkiye 2020 ekranlara gelmeye devam etmişti. Bu nedenle program, her sezon olduğundan daha popüler bir hale gelmişti.

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Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

Programın birincisi Cemal Can Canseven oldu ancak programa başka iki isim daha damgasını vurdu. Yarışmada yer alan ve finalist olan Barış Murat Yağcı ile yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, program sona erdikten sonra aşk yaşamaya başladı.

Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

İkili ilk zamanlarda aralarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı ancak daha sonrasında ikilinin öpüştüğü görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

Öpüşme görüntüleri yayıldıktan sonra aşklarını itiraf eden çift, daha sonra aşklarını saklamadan sosyal medya paylaşımları yaparak sevenlerinin karşısına çıkmaya başlamıştı.

Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

Mutlu bir ilişki yaşadıklarını sosyal medya paylaşımları ile gösteren çiftin evlilik yolunda ağır da olsa ilerlediği düşünülürken, ikilinin isimleri son günlerde ayrılık iddiaları ile gündeme gelmeye başladı.