Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı
Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Ancak çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Bakın neler olmuş neler.
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile şimdilerde 2021 sezonuyla buluşan Survivor Türkiye programı, Türkiye'nin en sevdiği yarışma programları arasında yer alıyor. Her sezonunda ayrı bir ilgi ile takip edilen başarılı yarışma programı, her sezonun her bölümünde de reytinglerde çok iyi sonuçlar almayı başarıyor. Başarılı program en büyük çıkışını ise 2020 sezonunda yaptı. Salgından dolayı diziler ve programlar çekimlere ara vermek zorunda kalmıştı ancak Survivor programının çekimleri Dominik'te gerçekleştiği için Survivor Türkiye 2020 ekranlara gelmeye devam etmişti. Bu nedenle program, her sezon olduğundan daha popüler bir hale gelmişti.