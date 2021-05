Survivor'dan nikah masasına deniyordu her şey tuzla buz oldu! Survivor sonrası birbirlerinin yüzünü görmeye tahammülleri kalmadı

TV 8 ekranlarında izleyicisi ile şimdilerde 2021 sezonuyla buluşan Survivor Türkiye programı, Türkiye'nin en sevdiği yarışma programları arasında yer alıyor. Her sezonunda ayrı bir ilgi ile takip edilen başarılı yarışma programı, her sezonun her bölümünde de reytinglerde çok iyi sonuçlar almayı başarıyor. Başarılı program en büyük çıkışını ise 2020 sezonunda yaptı. Salgından dolayı diziler ve programlar çekimlere ara vermek zorunda kalmıştı ancak Survivor programının çekimleri Dominik'te gerçekleştiği için Survivor Türkiye 2020 ekranlara gelmeye devam etmişti. Bu nedenle program, her sezon olduğundan daha popüler bir hale gelmişti.