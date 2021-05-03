Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Meğer Aras Bulut ve Miray Daner...

Rol aldığı Çukur dizisiyle son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli yeni yaşını kutluyor. 30 yaşında giren başarılı oyuncu, genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıdı. Öte yandan Aras Bulut İynemli özel hayatı ile de ilgi odağı ama o özel hayatını özenle saklıyor. Aras Bulut İynemli hakkında araştırma yapanlar Miray Daner gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Bakın o gerçek neymiş...

03.05.2021 15:17 - Son Güncelleme: 03.05.2021 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





