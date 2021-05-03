Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi'den '9 aylık hamile' pozu! Alina bebeğin eli kulağında...

Alina bebeğin eli kulağında... Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi şu sıralar ikinci bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına alan çiftten Almeda Abazi, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Abazi'nin '9 aylık hamile' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Kız bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günleri kalan Almeda Abazi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

03.05.2021 13:36 - Son Güncelleme: 03.05.2021 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





