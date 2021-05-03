RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi'den '9 aylık hamile' pozu! Alina bebeğin eli kulağında...

Alina bebeğin eli kulağında... Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi şu sıralar ikinci bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına alan çiftten Almeda Abazi, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Abazi'nin '9 aylık hamile' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Kız bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günleri kalan Almeda Abazi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

03.05.2021 13:36 - Son Güncelleme: 03.05.2021 13:54
Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi sosyal medyayı salladı! Alina bebeğin eli kulağında...

ALİNA BEBEĞİN ELİ KULAĞINDA...

Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi'den '9 aylık hamile' pozu geldi. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, ilk çocukları Efehan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi'den '9 aylık hamile' pozu! Alina bebeğin eli kulağında...

Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, hamileliğinde 37. haftaya girdi. Abazi ayna karşısında olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu kısa sürede gündem oldu.

Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi'den '9 aylık hamile' pozu! Alina bebeğin eli kulağında...

Güzelliğiyle dikkat çeken 9 aylık hamile Almeda Abazi'ye yorum yağdı.

Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi sosyal medyayı salladı! Alina bebeğin eli kulağında...

Abazi'nin hamilelik pozunun ardından ünlü isimlerin çocukları da merak konusu oldu.

Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi sosyal medyayı salladı! Alina bebeğin eli kulağında...

İşte Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman başta olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…