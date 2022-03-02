Survivor'dan elenen Yunus Emre Survivor gerçeklerini ifşaladı! Sözleşme imzalanıyormuş! Saç sakal, yemek ve pek çoğu meğer...
Survivor 2022 All-Star rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2022'ye başlar başlamaz kavgalar damgasını vurdu. O kavgaların başrollerinden biri de Yunus Emre Özden'di. Kısa bir süre önce de yarışmaya veda eden Yunus Emre'nin yaptığı bir açıklama ise sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
02.03.2022 09:56 - Son Güncelleme: 02.03.2022 09:57
Geçtiğimiz hafta Survivor All Star'dan elenen Yunus Emre'nin adaya gitmeden önce katıldığı bir programda Survivor'la ilgili verdiği bilgiler sık sık gündeme geliyor. Şimdi de Sercan Yıldırım'ın sözleşmesine eklettiği özel isteğin ne olduğunu açıkladı.
Survivor All Star'da dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre, son günlerde katıldığı bir programda Survivor'la ilgili verdiği bilgilerle gündemde. Daha önce yemek ve duş sorularından sonra en çok merak edilen sigara konusuna açıklık getirmişti. Yunus Emre, kendisine sorulan 'Survivor'da yarışmacılar yerden izmarit topluyor ya da çalışanlardan sigara alıp öyle içiyor diyorlar doğru mu?' sorusuna cevap vermişti.