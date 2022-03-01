Zara'nın güzeller güzeli kardeşini görmeye hazır olun Zara'yı solladı geçti! Zara ve kardeşinin pozları sosyal medyayı salladı
Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri hiç kuşkusuz Zara... Güzel sesinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan, özel hayatına gösterdiği özenle de takdir toplayan Zara hakkında araştırma yapanlar kız kardeşini görünce gözlerine inanamadı. Bahar ve Mesut adında iki kardeşi olan Zara'nın kardeşlerinin benzerliği şaşırttı. İşte başta Zara olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden. Peki Zara'nın kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor.
Paylaşımlarında aile fertlerine de yer veren Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda abla kardeşin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor.
Bir röportajında Zara "7 yıl kardeş istiyorum diye ağladım, sonunda bir kız bir de erkek kardeşim oldu." sözleriyle kardeşlerini nasıl sevdiğini anlatmıştı. İşte Zara'nın kardeşleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...