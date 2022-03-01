Zara’nın güzeller güzeli kardeşini görmeye hazır olun Zara’yı solladı geçti! Zara ve kardeşinin pozları sosyal medyayı salladı

Bir röportajında Zara "7 yıl kardeş istiyorum diye ağladım, sonunda bir kız bir de erkek kardeşim oldu." sözleriyle kardeşlerini nasıl sevdiğini anlatmıştı. İşte Zara'nın kardeşleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...