Simge Sağın Galata'ya taşındı, ilk görüşte aşık oldu! Deniz manzaralı dubleks daireye bakın ne kadar ödüyor...
Simge Sağın Galata'ya taşındı, ilk görüşte aşık oldu! Deniz manzaralı dubleks daireye taşınan Simge Sağın Instagram'dan yeni evinin manzarasını paylaştı. Kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL'ye almıştı ünlü şarkıcı... İçini de 280 bin TL masraf yaparak değiştirmişti. 2021 yazından bu yana 70'in üzerinde konser veren popçu adres değiştirdi bu kez rota Galata oldu. Galata'da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, yeni evine bakın ne kadar ödüyor...
01.03.2022 10:20 - Son Güncelleme: 01.03.2022 10:37
Simge Sağın Galata'ya taşındı, ilk görüşte aşık oldu! Deniz manzaralı dubleks daireye bakın ne kadar ödüyor...
Simge Sağın, 2020'de Göksu Evleri'nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL'ye almıştı. İçini de 280 bin TL masraf yaparak değiştirmişti. 2021 yazından bu yana 70'in üzerinde konser veren popçu adres değiştirdi.
SATIN ALMAK İSTİYOR
Posta'nın haberine göre; Galata'da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, aylık 20 bin TL'ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. Evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek olan güzel şarkıcı, fiyatta indirim de istiyor. Çünkü iddiaya göre evin değeri yaklaşık 7.5 milyon TL.