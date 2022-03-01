Simge Sağın Galata’ya taşındı, ilk görüşte aşık oldu! Deniz manzaralı dubleks daireye bakın ne kadar ödüyor...

SATIN ALMAK İSTİYOR

Posta'nın haberine göre; Galata'da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, aylık 20 bin TL'ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. Evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek olan güzel şarkıcı, fiyatta indirim de istiyor. Çünkü iddiaya göre evin değeri yaklaşık 7.5 milyon TL.