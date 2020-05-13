RAMAZAN İMSAKİYE
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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift eteğindeki taşları döküyor. Meghan Markle ve Prens Harry yayınlayacakları kitapla her şeyi bir bir anlatacak. Hem de neler neler...

13.05.2020 16:46 - Son Güncelleme: 13.05.2020 16:46
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER

Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

BİR AN ÖNCE PİYASAYA ÇIKSIN
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, kitabın bir an önce piyasaya çıkmasını da istiyor. Kitabın önümüzdeki ağustos ayında okurla buluşması bekleniyor.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

REKOR SATIŞ BEKLİYOR
Yakın bir arkadaşının İngiliz basınına verdiği demece göre de Meghan Markle, hem kendi öyküsünü hem de Prens Harry ile ABD'ye yerleşme öyküsünü bütün açıklığıyla anlatacağı kitabın satış rekorları kıracağına inanıyor.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

AÇIK SEÇİK ANLATACAKLAR

Yine aynı arkadaşının ileri sürdüğüne göre Markle, "İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kraliyet görevlerini bırakmak dışında başka bir şans verilmediğini" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlanıyor.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.

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