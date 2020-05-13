Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'i bir bir ifşa ediyor! Her şeyi anlattılar: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adımdan mesaj çıkarılıyor. Göz önünde olan çift hakkında en çok merak edilen konu ise bunca servetin içinden kopup, neden Kraliyet'ten ayrıldıkları konusu. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift eteğindeki taşları döküyor. Meghan Markle ve Prens Harry yayınlayacakları kitapla her şeyi bir bir anlatacak. Hem de neler neler...
ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER
Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.