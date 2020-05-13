Ekmek Teknesi'nin kızlarının değişimi şaşırttı! Bir döneme damga vurmuşlardı şimdi görenler tanıyamıyor...

Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Fırıncı Nusret'in kızı olan ve 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.