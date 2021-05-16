Survivor'dan elenen Sergen Bayar bombaları art arda sıraladı! Hülya Avşar ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı...

SURVİVOR'DA EN ÇOK ZORLANDIĞI AN?

Hiçbir zaman bu kadar uzun süre enerjimin uyuşmadığı insanlarla aynı mekanda kalmadım. Son birkaç haftamı saymazsam dört aylık süreçten bahsediyorum. Günlük hayatımda genelde yalnız kalmayı tercih ederim. Açlığın doruk noktada olduğu bir yarışmada enerji çok önemli. Bu enerjiyi kendime sağlayamadım. Çağman'la enerjimiz uyuşurdu ama o da gitti. İlayda ve Öykü'yle iletişimim iyiydi. Enerji uyumu olmadan bir insanın topluluk içinde 24 saat beraber olması zor.