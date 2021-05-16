Survivor'dan elenen Sergen Bayar bombaları art arda sıraladı! Hülya Avşar ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı...
Survivor'dan elenen Sergen Bayar bombaları art arda sıraladı! TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor basketbol maçını kazanan takım son bölümde belli oldu. Basketbol maçı mücadelesinin yaşandığı geceye Poyraz ve Berkay arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Survivor 2021'e veda eden son isim Sergen Bayar ise açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Yaşadığı zorluklardan şampiyonluğa yakıştırdığı isimlere kadar birçok itirafta bulunan Survivor Sergen hakkında merak edilenler araştırılırken ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.
Survivor'dan elenen Sergen Bayar bombaları art arda sıraladı! 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Onlardan biri de yarışmaya son veda eden Sergen Bayar oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021' yarışmasına geçtiğimiz günlerde veda eden Sergen Bayar, elendikten sonra ilk kez konuştu.
SURVİVOR'DA EN ÇOK ZORLANDIĞI AN?
Hiçbir zaman bu kadar uzun süre enerjimin uyuşmadığı insanlarla aynı mekanda kalmadım. Son birkaç haftamı saymazsam dört aylık süreçten bahsediyorum. Günlük hayatımda genelde yalnız kalmayı tercih ederim. Açlığın doruk noktada olduğu bir yarışmada enerji çok önemli. Bu enerjiyi kendime sağlayamadım. Çağman'la enerjimiz uyuşurdu ama o da gitti. İlayda ve Öykü'yle iletişimim iyiydi. Enerji uyumu olmadan bir insanın topluluk içinde 24 saat beraber olması zor.
TAKIMLARIN DEĞİŞMESİ İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ OLDU?
"Mavi takıma geçtiğimde çok sevindim. Survivor'daki herkes inanılmaz. Mavi takımda kendimi daha enerjik hissettim. Gülmeyi özlemişim, samimiyetsizlik hissettiğim için ünlüler takımında gülemiyordum. Mavi takımda şakalar, espriler... Arkadaş ortamını hissettim."
SURVİVOR'DA AÇLIK SENİ ÇOK ZORLADI MI?
"Halk arasında şöyle bir laf vardır; yaşamak için yiyenler, yemek için yaşayanlar. Ben yemekten keyif alan birisiyim, özellikle tatlı yemekten. Günlük hayatımda çok sağlıklı beslenmem..."
"Survivor'da çok acıktım, inanılmaz zor geçti. Vücudumun açlığa alışma döneminde çok zorluk çektim. Adadaki her yaprağı, her türlü bitkiyi tatmışımdır. En sonunda yılan, kurbağa denedim."