Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan bomba itiraf! 'Sonsuza dek kalbimdesin' diyen Gurur annesini 5 yıl önce kaybetmişti...
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan bomba itiraf! Aort damarı yırtılan ve yoğun bakımda 1 hafta boyunca yaşam mücadesi veren Oya Aydoğan 59 yaşında hayatını kaybetti. Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 2016'da hayatını kaybeden annesini ölümünün 5'inci yılında andı. Instagram'dan annesinin bir fotoğrafını paylaşan Aydoğan, yazdığı notla dikkat çekti. 32 yaşındaki Gurur Aydoğan, annesi Oya Aydoğan'la ilgili proje itirafıyla da usta ismin sevenlerini heyecanlandırdı.
16.05.2021 13:11
- Son Güncelleme: 16.05.2021 13:11
OYA AYDOĞAN'IN OĞLU GURUR AYDOĞAN'DAN BOMBA İTİRAF!
Gurur Aydoğan, 2016'da hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan'ı ölümünün 5'inci yılında andı. Instagram'dan annesinin bir fotoğrafını paylaşan Aydoğan, fotoğrafın altına bir de not düştü;
"Her geçen gün artan bir özlemle 5 yıl... Sonsuza dek kalbimdesin meleğim." Annesini projelerle yaşatmak istediğini söyleyen Gurur Aydoğan, "Annemle ilgili planlarım var fakat bunun en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Bu yüzden biraz zamanı var" dedi.
Paylaşımıyla kısa sürede magazin gündeminde de yerini alan Gurur Aydoğan'ın babası merak konusu oldu.
İşte Gurur Aydoğan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...