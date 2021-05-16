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Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın'dan bomba ilişkiyle ilgili ilk açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen aşk hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Özel yatla Ege'ye açılan şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün fotoğrafları ortaya çıkmaya devam ediyor. Her ikisinin de aşkı inkar etmesinin ardından yaşanan gelişmelerden sonra gözler Emir Sarıgül'ün eski sevgilisi Buket Aydın'a çevrildi. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Aydın, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

16.05.2021 14:13 - Son Güncelleme: 16.05.2021 14:30
Sibel Can Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne tatilinden görüntüler ortaya çıkmaya devam ederken gözler bir kez daha Buket Aydın'a çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile bir yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı..

Sibel Can Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Ayrılık kararının ardından ortaya çıkan Emir Sarıgül - Sibel Can aşkı Buket Aydın'a soruldu.

Sibel Can Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Buket Aydın, Snob Magazin'in haberine göre; "Konuşmak istemiyorum. Emir Bey ile olan ilişkimi mart sonunda işlerim nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldım. Artık işimle gündeme gelmek istiyorum" dedi.

Sibel Can Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Bu arada eski sevgilisi Emir Sarıgül ile Sibel Can ilişkisi hakkındaki ise Aydın, "Beni ilgilendiren bir konu değil" diye ifade etti.