Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın bomba ilişkiye bakın ne dedi! Uğruna eşinden ayrılmıştı...

Sibel Can - Emir Sarıgül aşkı tam gaz devam ederken Buket Aydın'dan bomba ilişkiyle ilgili ilk açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen aşk hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Özel yatla Ege'ye açılan şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün fotoğrafları ortaya çıkmaya devam ediyor. Her ikisinin de aşkı inkar etmesinin ardından yaşanan gelişmelerden sonra gözler Emir Sarıgül'ün eski sevgilisi Buket Aydın'a çevrildi. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Aydın, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

