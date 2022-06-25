Survivor’dan elenen Nagihan’ın ’babası bilerek göstermiyor’ dediği kızı koskocaman oldu! Nagihan Karadere’nin kızı Ece Arven...

Daha önce iki kez Survivor'a gelen ve Adem'e elenerek ikinciliği elde eden Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.

Survivor All Star 2022'ye damga vuran isimlerden olan Nagihan Karadere özel hayatıyla da merak konusu oldu.