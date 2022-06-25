Masterchef Danilo Zanna’dan aşk itirafı geldi ortalık karıştı! Eski eşinin aynısı sevgili yapmıştı meğer... ’Boğalar kırmızı görünce...’

Bu sene tam 40 yaşına basmışsın. Nasıl hissediyorsun?

Bazen "Ben nasıl 40 oldum" diyorum. Bu sene hayatımda birçok değişiklik oldu ama gerçekten 40 olmuşum gibi bir hissim yok.

Son altı senedir çok ünlü oldun, hayatında neleri değiştirdi bu kadar tanınmak?

Daha çok para kazanıyorum (gülüyor).

Zorlukları oldu mu?

Özel zamanım olmuyor. Mesela oğlum Zeno ile gezelim diyoruz. Bana çok kızıyor, "Artık fotoğraf çektirme" diyor. Ben de kimseyi kıramıyorum. O da baş başa vakit geçirmek istiyor. Bu yüzden artık tatillerde yurtdışına gidiyoruz.