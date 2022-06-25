Masterchef Danilo Zanna'dan aşk itirafı geldi ortalık karıştı! Eski eşinin aynısı sevgili yapmıştı meğer... 'Boğalar kırmızı görünce...'
MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Masterchef yarışmacılarından biri olan Pelin Zaman yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti ünlü çiftin ancak bir açıklama gelmemişti. Ardından Danilo Zanna yeni sevgilisi olduğu edilen genç bir kadınla görüntülendi ancak resmi bir açıklama gelmedi. Ta ki bugüne kadar...
Masterchef'in yeni sezonuna hazırlanan Danilo Zanna, Hürriyet'e çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Danilo Şef'in açıklamalarından bazı satır başları:
Bu sene tam 40 yaşına basmışsın. Nasıl hissediyorsun?
Bazen "Ben nasıl 40 oldum" diyorum. Bu sene hayatımda birçok değişiklik oldu ama gerçekten 40 olmuşum gibi bir hissim yok.
Son altı senedir çok ünlü oldun, hayatında neleri değiştirdi bu kadar tanınmak?
Daha çok para kazanıyorum (gülüyor).
Zorlukları oldu mu?
Özel zamanım olmuyor. Mesela oğlum Zeno ile gezelim diyoruz. Bana çok kızıyor, "Artık fotoğraf çektirme" diyor. Ben de kimseyi kıramıyorum. O da baş başa vakit geçirmek istiyor. Bu yüzden artık tatillerde yurtdışına gidiyoruz.
Sen şef misin, yoksa daha çok bir star mısın?
Starlıkla ilgili hiçbir şey hissetmedim, hissetmiyorum. Ben aslında restoranlarım açıldıktan sonra ekibime o kadar odaklandım ki kendimi biraz daha öğretmen gibi görüyorum. Kolayca bir yemeği yapacakken oradaki şefe "Sen yap" diyorum, izliyorum; yanlış yapsın, fark etmiyor, ben oradayken doğrusunu göstereyim ve yoluna devam etsin istiyorum.
İstanbul'a geleli yaklaşık 11 sene olmuş. Sence İtalyanlar ve Türkler ne kadar birbirine benziyor?
Benziyorlar, bu da anneden kaynaklı.
Nasıl yani?
Annelerimiz aynı. Sofra kuruyorlar, "Yemeğin bitmeden kalkamazsın" diyorlar. Çocuklarına vakit ayırıyorlar. Bu İtalya'da da burada da böyle. Diğer ülkelerde öyle değil.
Türkiye'de âşık oldun, evlendin, baba oldun, boşandın. Ayrılık hayatı nasıl etkiledi?
Eski eşimle bağlarımız kopmadı. Şanslıyız, aramız iyi. Çocuğumuzla ilgileniyoruz. Muhteşem bir sistem kurduk. Ve şimdi eskisinden daha bile çok konuşuyoruz. Sadece Zeno benden uzak olduğunda zorlanıyorum. Ama
o sırada da işime daha çok odaklanıyorum.
Hangi günler sende kalıyor?
Eşit olarak alıyoruz. Bir hafta birimiz, bir hafta birimiz.
Nasıl bir babasın?
Onunlayken çok eğleniyorum. Birçok şeyi birlikte yapıyoruz. Zeno İspanyolca öğrenmek istiyor, ben de onunla çalışıyorum. Bilgisayar kodlamayı seviyor, birlikte gidiyoruz derslere. Motosiklet aldık, biniyoruz, geziyoruz.