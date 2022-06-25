Ebru Şallı dekoltede sınır tanımadı! Sosyal medyada tepki çekti: “Giyinmeyi unutmuş” Havuz başında eşini sarıp sarmalayan Ebru...
Uğur Akkuş ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan eski manken, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Göğüs, sırt ve karın dekolteli süper mini siyah elbisesiyle verdiği bir pozu yayınlayan Şallı, kısa sürede gündem oldu. İddialı elbisesiyle bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken ünlü isim, bir sonraki paylaşımında ise eşi Uğur Akkuş ile havuz başındaki samimi hallerine yer verdi. İşte Ebru Şallı'nın sosyal medyada gündem olan o paylaşımları...
25.06.2022 01:45 - Son Güncelleme: 25.06.2022 01:47
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski manken Ebru Şallı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Art arda paylaşımlarda bulunan Şallı, daha sonra ise eşi Uğur Akkuş ile havuz başındaki samimi hallerini yayınladı.