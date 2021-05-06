Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Elendikten sonraki ilk röportajını veren Melis Sezer, "Survivor'da en zorlandığın an ne zamandı?" sorusunu "İlk günlerim çok zordu. Üst üste kaybettiğimiz, çok aç kaldığımız bir dönem olmuştu. Bir de tabii ki son eleme konseyi benim için en zor zamandı. Kendimi ifade etmeye çalışırken yanlış anlaşılmaktan korktuğum için en çok buralarda zorlandım" şeklinde cevapladı.