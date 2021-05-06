Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı
Survivor'dan elenen Melis Sezer'den itiraflar peş peşe geldi! Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'den elenen Melis Sezer, adaya veda etmesinin ardından ilk kez konuştu. Ada yaşantısı hakkında konuşan Sezer, elendiğini öğrendiğinde neler hissettiğini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Melis Sezer'in yarışmadaki favori ismi ise şaşkınlık yarattı. İşte Melis Sezer'in dikkat çeken o açıklaması…
Elendikten sonraki ilk röportajını veren Melis Sezer, "Survivor'da en zorlandığın an ne zamandı?" sorusunu "İlk günlerim çok zordu. Üst üste kaybettiğimiz, çok aç kaldığımız bir dönem olmuştu. Bir de tabii ki son eleme konseyi benim için en zor zamandı. Kendimi ifade etmeye çalışırken yanlış anlaşılmaktan korktuğum için en çok buralarda zorlandım" şeklinde cevapladı.
Yarışmadaki favori isminin İsmail Balaban olduğunu açıklayan Sezer, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir sporcu, şampiyonluğun yakışacağını düşünüyorum. Oldukça hırslı, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaktır. Karşı takımdan da Poyraz oldukça hırslı, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla halk tarafından da seviliyor. Berkay'ı da finalist adayı olarak görüyorum"