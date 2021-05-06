RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Survivor'dan elenen Melis Sezer'den itiraflar peş peşe geldi! Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'den elenen Melis Sezer, adaya veda etmesinin ardından ilk kez konuştu. Ada yaşantısı hakkında konuşan Sezer, elendiğini öğrendiğinde neler hissettiğini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Melis Sezer'in yarışmadaki favori ismi ise şaşkınlık yarattı. İşte Melis Sezer'in dikkat çeken o açıklaması…

06.05.2021 21:06 - Son Güncelleme: 06.05.2021 21:37
Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Elendikten sonraki ilk röportajını veren Melis Sezer, "Survivor'da en zorlandığın an ne zamandı?" sorusunu "İlk günlerim çok zordu. Üst üste kaybettiğimiz, çok aç kaldığımız bir dönem olmuştu. Bir de tabii ki son eleme konseyi benim için en zor zamandı. Kendimi ifade etmeye çalışırken yanlış anlaşılmaktan korktuğum için en çok buralarda zorlandım" şeklinde cevapladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Sezer, vedanın ardından takımda yaşanan değişikliklerde şöyle bahsetti: "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim"

Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Fenomen yarışmacı, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü.

Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik"

Survivor'dan elenen Melis Sezer’den itiraflar peş peşe geldi! ‘Boğazım düğümledi’ dedi yaşadıklarını anlattı

Yarışmadaki favori isminin İsmail Balaban olduğunu açıklayan Sezer, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir sporcu, şampiyonluğun yakışacağını düşünüyorum. Oldukça hırslı, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaktır. Karşı takımdan da Poyraz oldukça hırslı, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla halk tarafından da seviliyor. Berkay'ı da finalist adayı olarak görüyorum"