Survivor’a veda eden Öykü Çelik'ten flaş ayrılık açıklaması! Sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik kararı almıştı ama…

33 yaşındaki oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler"