Survivor’a veda eden Öykü Çelik'ten flaş ayrılık açıklaması! Sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik kararı almıştı ama…
Survivor'a veda eden Öykü Çelik'ten flaş ayrılık açıklaması! Geçtiğimiz ay 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasından elenen oyuncu Öykü Çelik, yarışmanın ardından sevgilisi İsmail Berhan'da evlilik teklifi almıştı. Evlilik kararı alan Öykü Çelik-İsmail Berhan cephesinden kötü haber geldi. Ünlü çiftten Öykü Çelik, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak İsmail Berhan ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. İşte detaylar…
06.05.2021 19:59
- Son Güncelleme: 06.05.2021 19:59
Ünlü oyuncu Öykü Çelik, 'Survivor 2021'den elendikten sonra İstanbul'a dönmüştü. Adaya gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi İsmail Berhan ile hasret gideren Çelik, yarışmanın ardından evlilik teklifi aldığını açıklamıştı.
Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Öykü Çelik'ten kötü haber geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan oyuncu, İsmail Berhan ile ayrıldıklarını duyurdu.
33 yaşındaki oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler"
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz haftalarda da kuaför öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Öykü Çelik, ne zaman evlenecekleri sorusuna "Önümüzdeki sene yapacağız, 2022'de" yanıtını vermişti.
Öte yandan son zamanlarda sık sık birlikte görüntülenen ikili, geçtiğimiz haftalarda da Bebek'te Berhan'ın da evinin bulunduğu yalı dairesinin önünde otururken objektiflere yansımıştı. Ayaküstü soruları yanıtlayan oyuncu, "Yarışma sonrası böyle bir şey bekliyor muydunuz?" sorusuna yanıt vermişti.