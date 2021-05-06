RAMAZAN İMSAKİYE
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Tolgahan Sayışman’ın baldızına bakın! Almeda Abazi paylaştı görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik…

Tolgahan Sayışman'ın baldızına bakın! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında nikah masasına oturan Almeda Abazi, ilk çocuğu Efehan'ı 2019'da kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeği için gün saymaya başlayan Almeda Abazi, annesi ve kardeşiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Karnı burnunda verdiği pozla beğeni toplayan ünlü modelin kız kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Kardeşi değil ikizi gibi" yorumunda bulundu. İşte Almeda Abazi'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

06.05.2021 21:40 - Son Güncelleme: 06.05.2021 21:58
Tolgahan Sayışman’ın baldızına bakın! Almeda Abazi paylaştı görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik…

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü model Almeda Abazi, annesi ve kız kardeşiyle verdiği bir pozu "Alina anneannesi ve teyzesiyle" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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Tolgahan Sayışman’ın baldızına bakın! Almeda Abazi paylaştı görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik…

Almeda Abazi'nin kız kardeşi ile olan benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü model Almeda Abazi başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri…

Tolgahan Sayışman’ın baldızına bakın! Almeda Abazi paylaştı görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik…

EDİS

Tolgahan Sayışman’ın baldızına bakın! Almeda Abazi paylaştı görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik…
Tolgahan Sayışman’ın baldızına bakın! Almeda Abazi paylaştı görenler şaştı kaldı yok böyle benzerlik…

KAAN URGANCIOĞLU