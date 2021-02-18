Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...

Survivor 2021'de herkesi şoke eden bir eleme yaşandı... Survivor ünlüler-gönüllüler tüm hızıyla yoluna devam ederken bir yandan da elemeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtimiz hafta 2 dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerden, adaya veda eden isim Hayrettin Karaoğuz oldu. Hayrettin Karaoğuz'un ayrılığı beklenmedik bir veda oldu. Elenmesinin ardından Hayrettin Karaoğuz hakkında merak edilenler oldukça fazla. Hayrettin Karaoğuz kimdir? Hayrettin nereli? Hayrettin evli mi? gibi soruların yanı sıra merak edilenlerden biri de Hayrettin'in yaşı oldu... Hayrettin Karaoğuz bakın kaç yaşında. İşte başta Survivor Hayrettin Karaoğu olmak üzere ünlülerin yaşları.

18.02.2021 11:52 - Son Güncelleme: 18.02.2021 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





