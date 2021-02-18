Bugünkü
Takvim

Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...

Survivor 2021'de herkesi şoke eden bir eleme yaşandı... Survivor ünlüler-gönüllüler tüm hızıyla yoluna devam ederken bir yandan da elemeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtimiz hafta 2 dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerden, adaya veda eden isim Hayrettin Karaoğuz oldu. Hayrettin Karaoğuz'un ayrılığı beklenmedik bir veda oldu. Elenmesinin ardından Hayrettin Karaoğuz hakkında merak edilenler oldukça fazla. Hayrettin Karaoğuz kimdir? Hayrettin nereli? Hayrettin evli mi? gibi soruların yanı sıra merak edilenlerden biri de Hayrettin'in yaşı oldu... Hayrettin Karaoğuz bakın kaç yaşında. İşte başta Survivor Hayrettin Karaoğu olmak üzere ünlülerin yaşları.

18.02.2021 11:52 - Son Güncelleme: 18.02.2021 11:52
Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...

Son olarak Kalk Gidelim dizisi kadrosunda yer alan Hayrettin Karaoğuz Survivor 2021 ünlüler kadrosunda izleyicinin karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...

Ancak Hayrettin Karaoğuz'un Survivor'da ömrü fazla olmadı ve bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Elenmesinin ardından Hayrettin Karaoğuz'un yaşı çok merak ediliyor. Duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Hayrettin Karaoğuz olmak üzere ünlülerin yaşları.

Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987

Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...
Survivor'dan elenen Hayrettin bu gerçekle herkesi şoke etti! Hiç öyle görünmüyor ama Hayrettin Karaoğuz meğer...

FAHRİYE EVCEN

4 Haziran 1986