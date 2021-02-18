Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatilindeki yeni durak Maldivler! Serenay'ın kesenin ağzını açtığı tatilinden sarı minili fotoğaflar...
Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de aldı. Sosyal medyada takipçilerini paylaşım yağmuruna tutan Serena Sarıkaya'nın tatili için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.
18.02.2021 14:14
- Son Güncelleme: 18.02.2021 14:14
İstanbul'un etkisi altına alan kardan kaçarak ünlü turizm merkezi Maldivler'e tatile giden Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sarı mini elbiseli pozlarını paylaştı. Serenay Sarıkaya tatil için ise kesenin ağzını açtı.
Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Sarıkaya, üstsüz bir şekilde havluyla bedenini örttüğü fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.
Ardından sarı elbisesiyle kumsalda çekilen fotoğraflarını da paylaşan güzel oyuncu, bu karelere "Ay'ı çok seven insanlara Selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notunu düşmüştü.
Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives'nin gecelik oda fiyatı ise dudak uçuklattı.