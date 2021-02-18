Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatilindeki yeni durak Maldivler! Serenay'ın kesenin ağzını açtığı tatilinden sarı minili fotoğaflar...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de aldı. Sosyal medyada takipçilerini paylaşım yağmuruna tutan Serena Sarıkaya'nın tatili için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

18.02.2021 14:14 - Son Güncelleme: 18.02.2021 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





