Survivor’dan elenen Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı! Ünlüler takımının çoğundan daha ünlü çıktı meğer Aleyna Elibol da...

Aleyna, "Ne diyebilirim, çok üzüldüm. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden şampiyon olur" sözlerini kullandı. Acun Ilıcalı, Aleyna'yı; "Daha önünde yaşayacağın çok güzel günler var. Seni kısa sürede tanıdık sempatik bir yarışmacısın. Biraz erken oldu gibi geldi bana da ama yapacak bir şey yok" sözleri ile teselli etti.