Survivor'dan elenen Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı! Ünlüler takımının çoğundan daha ünlü çıktı meğer Aleyna Elibol da...
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Survivor, yoluna devam ederken her geçen hafta bir isim adaya veda ediyor. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in kendi isteğiyle adaya veda etmelerinin ardından yapılan ada konseyinde veda eden isim ise gönüllüler takımından Aleyna Elibol oldu. Büyük bir iddiayla yarışmaya giriş yapan ancak Survivor hayatı kısa süre Aleyna Elibol bakın aslında kimmiş.
26.01.2023 15:30 - Son Güncelleme: 26.01.2023 15:30
Aleyna, "Ne diyebilirim, çok üzüldüm. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden şampiyon olur" sözlerini kullandı. Acun Ilıcalı, Aleyna'yı; "Daha önünde yaşayacağın çok güzel günler var. Seni kısa sürede tanıdık sempatik bir yarışmacısın. Biraz erken oldu gibi geldi bana da ama yapacak bir şey yok" sözleri ile teselli etti.