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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu: "Yaşlanmışsın"

Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu: "Yaşlanmışsın"

Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu... Gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ile Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncuları arasında yer alan Yüksel Arıcı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüsel Arıcı'nın son halini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

26.01.2023 15:25 - Son Güncelleme: 26.01.2023 15:35
Kurtlar Vadisi Pala’nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! Sadece ölüler görür repliğiyle Müge Anlı’ya bile konu olmuştu: Yaşlanmışsın

"YAŞLANMIŞSIN"

Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi Pala’nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! Sadece ölüler görür repliğiyle Müge Anlı’ya bile konu olmuştu: Yaşlanmışsın

15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteri ile hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali çok konuşuldu.

Kurtlar Vadisi Pala’nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! Sadece ölüler görür repliğiyle Müge Anlı’ya bile konu olmuştu: Yaşlanmışsın

DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?

Müge Anlı'da haftalarca yer alan DJ Gezgin'in ölümüyle ilgili yaşananlar tüm Türkiye'yi şoka uğratırken programda yer alan "Sadece ölüler görür" repliği dikkat çekmişti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon DJ Gezgin cinayetiyle başladı. DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor.
Kurtlar Vadisi Pala’nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! Sadece ölüler görür repliğiyle Müge Anlı’ya bile konu olmuştu: Yaşlanmışsın

Müge Anlı'nın kapısını abla Fatma Karadağ çalmıştı. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.

Kurtlar Vadisi Pala’nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! Sadece ölüler görür repliğiyle Müge Anlı’ya bile konu olmuştu: Yaşlanmışsın

Müge Anlı canlı yayınında Cemal Durmaz'ın hep güneş gözlüğü taktığını iddia eden Fatma Karadağ'ın "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesi çok konuşulmuştu.

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