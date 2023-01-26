Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu: "Yaşlanmışsın"
Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu... Gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ile Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncuları arasında yer alan Yüksel Arıcı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüsel Arıcı'nın son halini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
26.01.2023 15:25 - Son Güncelleme: 26.01.2023 15:35
"YAŞLANMIŞSIN"
Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu...
15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteri ile hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali çok konuşuldu.
DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
Müge Anlı'da haftalarca yer alan DJ Gezgin'in ölümüyle ilgili yaşananlar tüm Türkiye'yi şoka uğratırken programda yer alan "Sadece ölüler görür" repliği dikkat çekmişti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon DJ Gezgin cinayetiyle başladı. DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'dan 2017 yılından beri haber alınamıyor.
Müge Anlı canlı yayınında Cemal Durmaz'ın hep güneş gözlüğü taktığını iddia eden Fatma Karadağ'ın "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesi çok konuşulmuştu.