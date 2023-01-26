Kurtlar Vadisi Pala'nın son haline bakın görenlerin nutku tutuldu! "Sadece ölüler görür" repliğiyle Müge Anlı'ya bile konu olmuştu: "Yaşlanmışsın"

Müge Anlı canlı yayınında Cemal Durmaz'ın hep güneş gözlüğü taktığını iddia eden Fatma Karadağ'ın "Hep gözlüğüyle gezer. 'Sadece ölüler görür' diyordu" cümlesi sonrası Müge Anlı'nın "Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakteri gibi" benzetmesi çok konuşulmuştu.