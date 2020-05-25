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Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

Survivor, henüz 1 haftasını tamamlamadan ünlüler takımında yarışan Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş, sakatlıkları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olmuştu. Özellikle Uğur Pektaş'ın diskalifiye olması olay yarattı. Survivor'da 2005 yılında şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışma yüzü görmeden Survivor adasına veda etti. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Gamze Özçelik'in eski eşi, Instagram hesabından yaptığı yorumda Survivor'da kimi desteklediğini açıkladı. İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı...

25.05.2020 08:33 - Son Güncelleme: 25.05.2020 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





