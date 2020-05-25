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Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

Survivor, henüz 1 haftasını tamamlamadan ünlüler takımında yarışan Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş, sakatlıkları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olmuştu. Özellikle Uğur Pektaş'ın diskalifiye olması olay yarattı. Survivor'da 2005 yılında şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışma yüzü görmeden Survivor adasına veda etti. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Gamze Özçelik'in eski eşi, Instagram hesabından yaptığı yorumda Survivor'da kimi desteklediğini açıkladı. İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı...

25.05.2020 08:33 - Son Güncelleme: 25.05.2020 08:33
Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

Uğur Pektaş'ın Survivor'a vedası beklenenden çok erken olmuştu. 2005 yılında Survivor'a katılan ve birinci olan, şöhretini bu yarışmaya borçlu olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'unda ne yazık ki sakatlanmıştı.

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Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

Uğur Pektaş'ın sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı ve Pektaş yarışmadan diskalifiye olarak hem takım arkadaşlarını hem de tüm Türkiye'yi üzdü. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş, Survivor'da kimi destekliyor.

Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

O PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

Merak edilen o soru yanıtı buldu, Uğur Pektaş'ın kimi desteklediği bu paylaşımla ortaya çıktı.

Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

Uğur Pektaş'ın Gönüllüler'den Cemal Can Canseven'i desteklediği o ortaya çıktı. Nedeni ise bu paylaşım:

Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay yarattı! Gamze Özçelik'in eski eşi...

Uğur Pektaş yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

'İnsanlara tekrar insan olmayı gösteren Cemal Can'ım. Gülmen, ağlaman, konuşman, hissedişin, yaşayışın o kadar doğal ve gerçekçi ki, o kadar insan ki... Şampiyonluğu hakettiğine inanlardanım. Başaracaksın.'

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