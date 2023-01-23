Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı: "Oğlu kendisinin, gelini de eşinin kopyası"

Rahmi Özkan ise, "Bana da iki tane vermiştin, birini eşime verdim. Demek bende de Güzin yazıyor." dedi. Ardından Şevki Sözen de, "Şu an bileğimde yok ama severek takıyoruz. Kllandığımızda biz de ters takıyoruz. Ben Nur'un adını Nur da benim adımı takıyor." dedi.