Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı: "Oğlu kendisinin, gelini de eşinin kopyası"
Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı. Geçtiğimiz haftanın son günü ATV canlı yayınında Müge Anlı bileğindeki romantik detayı açıklamış ve aynı bilekliklerin Rahmi Özkan ile Mehmet Şevki Sözen'de de olduğu ortaya çıkmıştı. Eşleriyle birlikte aynı bileklikleri takan üç arkadaştan Şevki Sözen Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan ailesi ile birlikte vakit geçirdiği özel anlarından bir kare paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Şevki Sözen'in kucağında torunu olan fotoğrafını görenler, "Oğlu kendisinin, gelini de eşinin kopyası" yorumları yaptı.
23.01.2023 09:32 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:38
"OĞLU KENDİSİNİN, GELİNİ DE EŞİNİN KOPYASI"
Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı.
Müge Anlı, kolundaki bileklik ve arkadaşları Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le ilgili geçtiğimiz haftanın son günü dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
Müge Anlı ATV canlı yayınında Rahmi Özkan'la ilgili 2 saat takıyor diye haber yapmışlar da diyerek cümleye başladı, devamında eğlenceli anlar yaşandı.Kolundakinin saat değil bileklik olduğunu ifade eden Rahmi Özkan, "Oğlum ispanya'dan getirmişti. Biri seyircilerimizden gelen hediye, diğeri de yine sizde de olandan." dedi.