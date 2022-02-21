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Haberler Magazin Survivor'dan diskalifiye olan Atakan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan'ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

Survivor'dan diskalifiye olan Atakan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan'ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, özellikle sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. 2022 yılında All-Star formatında yapılan, daha önceki sezonlarda şampiyon olmuş veya katıldıkları sezonlara adlarını kazımış isimlerin yer aldığı Survivor 2022 All-Star bu sezon ikinci diskalifiyeyi yaşadı. Daha önce Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasının ardından bu kez de Atakan Işıktutan şoku yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğunu açıkladığı Atakan Işıktutan günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Atakan Işıktutan'ın sevgilisi bakın kim çıktı. İşte detaylar...

21.02.2022 09:08 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:08
Survivor’dan diskalifiye olan Atakan’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan’ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

Bu yıl 'All Star' konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi vardı. Gönüllüler ve Ünlüler takımının kıyasıya rekabet ettiği yarışta kazanan taraf belli oldu. Atakan'ın son durumunu paylaşan Ilıcalı, yarışmacının Survivor'a devam edip etmeyeceğini de açıkladı.

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Survivor’dan diskalifiye olan Atakan’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan’ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

Survivor All Star'a yedeklerden katılan ve gönüllüler takımında yarışan Atakan Işıktutan'ın akıbeti belli oldu. Survivor'a geçtiğimiz günlerde parkurda düşen ve omuzundan sakatlanan Atakan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Survivor’dan diskalifiye olan Atakan’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan’ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün ise Atakan için doktor raporunun beklendiğini söylemişti.

Survivor’dan diskalifiye olan Atakan’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan’ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

Survivor All Star'ın 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Atakan hakkında alınan kararı duyurdu.

Survivor’dan diskalifiye olan Atakan’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Atakan Işıktutan’ın sevgilisi meğer kendisinden ünlü

Acun Ilıcalı, Atakan ile ilgili olarak, "Bir konuyu size açıklamam gerekiyor. Bu konu bir yarışmacımızla ilgili Atakan. Atakan'ın omzuyla ilgili detaylı bir şekilde sağlık ekibimiz incelemeler yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Tabii ki gündeme geldi.

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