Yeliz Yeşilmen 16 yaşındayken yaşadığı travmasıyla gözyaşları içinde yüzleşti: "Gerdek gecesi olamadı, hoca büyüyü bozmak için..."
Yeliz Yeşilmen 16 yaşındayken yaşadığı travmasıyla gözyaşları içinde yüzleşti. Önceki gün boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş ile 'boşanmalarına rağmen hala birlikte oluyorlar' ifşası ile gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, gençlik hikayesi ile herkesi şaşkına çevirdi. Katıldığı bir programda 16 yaşında yaşadıklarını anlatan Yeliz, zorla evlendirildiğini ifade etti. "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt veren Yeliz Yeşilmen bakın neleri itiraf etti...
"GERDEK GECESİ OLAMADI HOCA BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN..."
Yeliz Yeşilmen 16 yaşındayken yaşadığı travmasıyla gözyaşları içinde yüzleşti! Yeşilmen katıldığı programda itirafları ile dikkat çekti. Henüz 16 yaşındayken yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Yeliz Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt verdi.
"Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, 3 gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye, iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim, dedi."
"HOCA BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN TOKAT ATTIRDI"
Yeliz Yeşilmen Almanya'da çok zor günler yaşadığını anlatarak "Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üfüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü" dedi.