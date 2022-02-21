Hadise’nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıp ’seni kimseye yar etmeyeceğim’ diyordu...

Hadise aldığı çirkin mesajlardan sonra savcılığa koştu. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyleyerek ceza talep etti.