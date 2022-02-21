Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıp 'seni kimseye yar etmeyeceğim' diyordu...
Hadise'ye cinsel içerikli mesajlar atıp 'seni kimseye yar etmeyeceğim' diyordu! Hadise bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle uğraşıyor. Şikayetçi olan Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcıya kabusu yaşatan sapık için mahkeme karar verdi. Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı!
21.02.2022 09:19 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:19
'SENİ KİMSEYE YAR ETMEYECEĞİM'
Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıp 'seni kimseye yar etmeyeceğim' diyordu...
Hadise aldığı çirkin mesajlardan sonra savcılığa koştu. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyleyerek ceza talep etti.
Hadise "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diyerek yardım istedi.