Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

Tekneye kaptan dışında erkek alamayan grup, kendi işlerini de kendileri halletmiş, yemek hazırlamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şeyi kendileri yapmıştı. Gökçe Bahadır, bir ara teknenin bağlı olduğu halatı bile toplamıştı. İki evli çift arkadaşıyla tatile çıkan Bahadır'ı görenler, "Herkes evli, Gökçe hala tek" yorumlarında bulunmuştu.