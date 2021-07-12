Vav TV İzle

Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı.Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ve Datça'da yakın arkadaşları ile buluşan oyuncu Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da aldı. Bodrum'daki tatiline devam eden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülendi. İşte fit hali ile dikkat çeken Gökçe Bahadır'ın tatilinden kareler...

12.07.2021 09:46 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:52
Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

GÖKÇE EGE'NİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

Mavi tura çıkan Gökçe Bahadır kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ve Datça'da yakın arkadaşları ile buluşan oyuncu Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da almıştı. Margarita adlı tekneyle beş günlük Mavi Tur'a çıkan oyuncu, Çökertme koyunda objektiflere takılmış ve fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

Tekneye kaptan dışında erkek alamayan grup, kendi işlerini de kendileri halletmiş, yemek hazırlamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şeyi kendileri yapmıştı. Gökçe Bahadır, bir ara teknenin bağlı olduğu halatı bile toplamıştı. İki evli çift arkadaşıyla tatile çıkan Bahadır'ı görenler, "Herkes evli, Gökçe hala tek" yorumlarında bulunmuştu.

Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

SON DURAK BODRUM!

Bodrum'daki tatiline devam eden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülendi.

Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!

Kırmızı bikinisiyle göz kamaştıran 39 yaşındaki Bahadır, arkadaşlarıyla birlikte gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.