Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı son durak Bodrum!
Gökçe Bahadır Ege'nin altını üstüne getirdi! Mavi tura çıkan Gökçe kırmızı bikinisi ile göz kamaştırdı.Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ve Datça'da yakın arkadaşları ile buluşan oyuncu Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da aldı. Bodrum'daki tatiline devam eden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülendi. İşte fit hali ile dikkat çeken Gökçe Bahadır'ın tatilinden kareler...
Tekneye kaptan dışında erkek alamayan grup, kendi işlerini de kendileri halletmiş, yemek hazırlamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şeyi kendileri yapmıştı. Gökçe Bahadır, bir ara teknenin bağlı olduğu halatı bile toplamıştı. İki evli çift arkadaşıyla tatile çıkan Bahadır'ı görenler, "Herkes evli, Gökçe hala tek" yorumlarında bulunmuştu.