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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem geçtiğimiz günlerde Akyaka tatilinde görüntülendi. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

12.07.2021 10:32 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:32
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

BARBIE GAMZE DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTIYOR!

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

Aycan Yanaç

Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu!

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

Survivor 2020'ye atılarak adını geniş kitlelere duyuran futbolcu Aycan Yanaç da estetik yaptıran isimler arasına katıldı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

Çenesi sivrien Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

Aycan Yanaç'ın eski hali