Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali...

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bıraktı! 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem geçtiğimiz günlerde Akyaka tatilinde görüntülendi. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

12.07.2021 10:32 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





