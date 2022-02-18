Survivor'dan bitti kan davası bitmedi Aycan Yanaç Nisa'yı diline doladı yerden yere vurdu 'neyi anlamıyorsun ya...'
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor. Onlardan biri de Aycan Yanaç'tı. Ancak yarışmaya gelmeden önce koronavirüse yakalanan Aycan Yanaç, hastalığın etkilerini bir türlü üzerinden atamayınca, yarışmadan çekildi. Önceki gün hali hazırda Survivor'da yarışmakta olan Nisa Bölükbaşı hakkında öyle bir yorum yaptı ki, gören duyan şaştı kaldı.
18.02.2022 09:11 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:14
2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekrana geri dönmüştü. Sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyeceğini bildiren Aycan Yanaç, yarışmadan kendi isteğiyle çekildi. Sosyal medyada aktif olan Aycan Yanaç, Twitter hesabından yaptığı Nisa Bölükbaşı paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Survivor All Star sezonunun henüz ilk haftalarında koronavirüse yakalanan Aycan Yanaç, yarışmaya kendi isteğiyle veda etmişti.
Aycan Yanaç, Sude Burcu ve Mert Öcal'ın ilişkisine tepki gösteren Nisa Bölükbaşı hakkında yaptığı paylaşımla olay oldu.