Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi dostlar başına! Hilal'ın güzelliği genetik
ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri dizinin güzeller güzeli Züleyha'sı, Hilal Altınbilek. Hakkında araştırma yapanlar güzel yıldızın annesi görenleri şaşkına çeviriyor. Abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...
17.02.2022 19:09 - Son Güncelleme: 17.02.2022 19:09