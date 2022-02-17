Bir Zamanlar Çukurova’nın güzeller güzeli Züleyha’sı Hilal Altınbilek annesi dostlar başına! Hilal’ın güzelliği genetik

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir aileden dünyaya gelen Hilal Altınbilek son dönemin en çok takip edilen oyuncularının başında geliyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Hilal Altınbilek'in annesini görenler ablası sandı.