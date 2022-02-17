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Kemal Sunal'ın Leyla'sıydı... Tosun Paşa'nın cilveli güzeli Yeşilçam'ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

Kemal Sunal'ın Leyla'sıydı... Tosun Paşa'nın cilveli güzeli Yeşilçam'ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar sosyal medya gündeminde. Annesi, kardeşi, nereli olduğu gibi bilgilere ulaşmaya çalışan internet kullanıcıları Müjde Ar hakkındaki gerçeklerle şaşkına döndü. 1975 yılında "Babacan" adlı film ile sinemaya geçti ünlü yıldız... Daha sonra 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı "Tosun Paşa" adlı filmde "Leyla" karakteriyle rol aldı, hemen ardından ise 1978 yılında "Kibar Feyzo" ile hafızalara kazındı. Peki, gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar nereli?

17.02.2022 17:43 - Son Güncelleme: 17.02.2022 17:43
Kemal Sunal’ın Leyla’sıydı... Tosun Paşa’nın cilveli güzeli Yeşilçam’ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

Kemal Sunal'ın Leyla'sıydı... Tosun Paşa'nın cilveli güzeli Yeşilçam'ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar'ın gerçek adı Kamile Suat Ebrem... 1954 yılında dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Vedat Akın'nın kızıdır.

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Kemal Sunal’ın Leyla’sıydı... Tosun Paşa’nın cilveli güzeli Yeşilçam’ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

Anne babası çok küçük yaşta 3 yaşındayken ayrıldığı için dedesinin yanında büyüdü. Kardeşi Mehtap Ar da daha sonra şarkıcı olarak tanındı. Ünlü oyuncu, gençliğinde bir süre tiyatro oyunculuğu ve mankenlik yaptıktan sonra 1974 yılında ilk kez "Aşk-ı Memnu" adlı dizi ile televizyon dünyasına girdi.

Kemal Sunal’ın Leyla’sıydı... Tosun Paşa’nın cilveli güzeli Yeşilçam’ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Müjde Ar şu an 67 yaşında.

Kemal Sunal’ın Leyla’sıydı... Tosun Paşa’nın cilveli güzeli Yeşilçam’ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

Son haliyle dikkat çeken Müjde Ar'ın nereli olduğu merak konusu oldu.

Kemal Sunal’ın Leyla’sıydı... Tosun Paşa’nın cilveli güzeli Yeşilçam’ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

İşte başta Müjde Ar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

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