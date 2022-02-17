Kemal Sunal’ın Leyla’sıydı... Tosun Paşa’nın cilveli güzeli Yeşilçam’ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...

Anne babası çok küçük yaşta 3 yaşındayken ayrıldığı için dedesinin yanında büyüdü. Kardeşi Mehtap Ar da daha sonra şarkıcı olarak tanındı. Ünlü oyuncu, gençliğinde bir süre tiyatro oyunculuğu ve mankenlik yaptıktan sonra 1974 yılında ilk kez "Aşk-ı Memnu" adlı dizi ile televizyon dünyasına girdi.