Kemal Sunal'ın Leyla'sıydı... Tosun Paşa'nın cilveli güzeli Yeşilçam'ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar meğer...
Kemal Sunal'ın Leyla'sıydı... Tosun Paşa'nın cilveli güzeli Yeşilçam'ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar sosyal medya gündeminde. Annesi, kardeşi, nereli olduğu gibi bilgilere ulaşmaya çalışan internet kullanıcıları Müjde Ar hakkındaki gerçeklerle şaşkına döndü. 1975 yılında "Babacan" adlı film ile sinemaya geçti ünlü yıldız... Daha sonra 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı "Tosun Paşa" adlı filmde "Leyla" karakteriyle rol aldı, hemen ardından ise 1978 yılında "Kibar Feyzo" ile hafızalara kazındı. Peki, gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar nereli?
17.02.2022 17:43 - Son Güncelleme: 17.02.2022 17:43
Kemal Sunal'ın Leyla'sıydı... Tosun Paşa'nın cilveli güzeli Yeşilçam'ın yıldızı 67 yaşındaki Müjde Ar'ın gerçek adı Kamile Suat Ebrem... 1954 yılında dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Vedat Akın'nın kızıdır.