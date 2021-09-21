Survivor'dan bir ayrılık daha çıktı uğruna kendini yerden yere attığı eşinden boşanıyor! Nagihan Karadere'den sonra Hanzade Ofluoğlu...
Survivor 2021'in en çok konuşulan ismi 33 yaşındaki yarışmacı Hanzade Ofluoğlu oldu. Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu performansı değil yer aldığı polemiklerle adından söz ettirdi. Survivor parkurlarında bir türlü kendisinden bekleneni veremeyen Hanzade Ofluoğlu buna zıt olarak büyük bir sms potansiyeline sahipti. Yarışma sonrası sosyal medyada bol bol paylaşım yapan Hanzade Ofluoğlu'nun son paylaşımı herkes şoke etti. Hanzade Ofluoğlu ve eşi Saygun Ofluoğlu boşanıyor...
Survivor kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 33 yaşındaki yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu olmuştu. Yarışma başından bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı veremeyen Hanzade Ofluoğlu diğer bir yandan büyük sms potansiyeliyle dikkatleri çekmitşi. Aslında Hanzade Ofluoğlu'nu pek çoğumuz Survivor 2021 öncesinden tanıyoruz. Hayatlarımızda ilk olarak Var Mısın Yok Musun? adlı yarışmayla giren Hanzade Ofluoğlu sonrasında sunucu olarak kariyerine devam etti.
Sonrasında sosyal medyadaki binlerce takipçisine paylaşımlar yapan HanzadeOfluoğlu, son olarak Survivor'a katılmıştı.
Survivor'ın 2021 sezonunda yarışan Hanzade Ofluoğlu bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yarışmada da birçok kez isminden söz edilen eşi Saygun Ofluoğlu ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Böylece Öykü Çelik ve Nagihan Karadere'nin ardından Survivor sonrasında bir isim daha ilişkisini sonlandırma kararı aldı.