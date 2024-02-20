Survivor'dan ayrılması olay olan Sahra Işık hakkında bomba iddia! Eşinden boşandı dedi ifşaları peş peşe patlattı! Seda Aktuğlu da olaya girince...

Survivor yarışmasında rekabet sadece adada kalmıyor; sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla da devam ediyor. Sahra Işık, yarışmadan çekilme kararını sosyal medya üzerinden duyurdu.
"Hayatımı bitirmeye çalışanları, beni ailemle vuranları hayatını bitirmeye geliyorum." şeklindeki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımda bahsedilen 'NMS', yarışmacılar Nagehan, Merve ve Seda'nın baş harfleri olarak yorumlandı.
Survivor All Star 2024 sezonunda yaşanan olaylar izleyicileri şaşkına çevirirken, Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi'nin yaşadığı tartışma ve iddialar gündemde bomba etkisi yarattı.