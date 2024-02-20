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Survivor'dan ayrılması olay olan Sahra Işık hakkında bomba iddia! Eşinden boşandı dedi ifşaları peş peşe patlattı! Seda Aktuğlu da olaya girince...

Türkiye'nin popüler yarışma programlarından biri olan Survivor, yine büyük bir tartışmanın odağında. Yarışmacılar arasında yaşanan çekişmeler, kıskançlıklar ve dedikodular, bu kez yarışma dışındaki hayatlara da sıçradı. Sahra Işık, Survivor'dan ayrıldıktan sonra yaşananlarla ilgili ilginç bir iddiaya konu oldu. İddiaya göre, Seda Aktuğlu İstanbul'a dönüş yapar yapmaz, Sahra'nın eşi İdris Aydın'ın yanına gitti ve Sahra hakkında şok edici sözler sarf etti.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:54 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:54
Survivor’dan ayrılması olay olan Sahra Işık hakkında bomba iddia! Eşinden boşandı dedi ifşaları peş peşe patlattı! Seda Aktuğlu da olaya girince... 1

Survivor yarışmasında rekabet sadece adada kalmıyor; sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla da devam ediyor. Sahra Işık, yarışmadan çekilme kararını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Survivor’dan ayrılması olay olan Sahra Işık hakkında bomba iddia! Eşinden boşandı dedi ifşaları peş peşe patlattı! Seda Aktuğlu da olaya girince... 2

"Hayatımı bitirmeye çalışanları, beni ailemle vuranları hayatını bitirmeye geliyorum." şeklindeki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımda bahsedilen 'NMS', yarışmacılar Nagehan, Merve ve Seda'nın baş harfleri olarak yorumlandı.

Survivor’dan ayrılması olay olan Sahra Işık hakkında bomba iddia! Eşinden boşandı dedi ifşaları peş peşe patlattı! Seda Aktuğlu da olaya girince... 3

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşanan olaylar izleyicileri şaşkına çevirirken, Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi'nin yaşadığı tartışma ve iddialar gündemde bomba etkisi yarattı.

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