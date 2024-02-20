Survivor Turabi yoğun bakıma kaldırıldı! Sedye üzerindeki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu...

Survivor yarışmasında daha önce iki şampiyonluk kazanan All Star 2024'e ise sağlık sorunları nedeniyle veda eden Turabi Çamkıran cephesinde flaş gelişme yaşandı. Turabi'nin sedye üzerindeki fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken fenomen yarışmacının yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. İşte Turabi Çamkıran'ın son sağlık durumu...
Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle All Star 2024'e veda etmişti.
Acun Ilıcalı, All Star'da gerçekleşen acil durum konseyinde Turabi Çamkıran'ın Survivor'dan ayrıldığını duyurmuştu.