Hamdi Alkan’dan “Artık dünya ahiret abim” diyen eski eşi Selen Görgüzel’e yanıt! 8 yıl evli kaldığı Selen Görgüzel...

Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Görgüzel, geçen günlerde Taksim'de bir mekanda sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Görgüzel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Görgüzel, eski eşiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz. Hamdi artık dünya ahiret ağabeyim, kardeşim. Allah onu mutlu etsin. İnsan istedi mi ağabey-kardeş de olur, bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle. Ağabey-kardeşler"