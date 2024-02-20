Hamdi Alkan’dan “Artık dünya ahiret abim” diyen eski eşi Selen Görgüzel’e yanıt! 8 yıl evli kaldığı Selen Görgüzel...

Hamdi Alkan'dan "Artık dünya ahiret abim" diyen eski eşi Selen Görgüzel'e yanıt! Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın 8 yıllık eski eşi Selen Görgüzel, geçen günlerde "Hamdi artık dünya ahiret abim, kardeşim" diyerek gündem olmuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hamdi Alkan'a eski eşinin sözleri hatırlatıldı. Ünlü isim bakın nasıl karşılık verdi.
Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'la dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022'de ise Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla evliliklerini sonlandırdı.
Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Görgüzel, geçen günlerde Taksim'de bir mekanda sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Görgüzel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Görgüzel, eski eşiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz. Hamdi artık dünya ahiret ağabeyim, kardeşim. Allah onu mutlu etsin. İnsan istedi mi ağabey-kardeş de olur, bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle. Ağabey-kardeşler"