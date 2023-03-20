Survivor'dan ayrılan Zeynep Alkan'ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu
Başladığı günden bu yana sakatlıklar ve diskalifiyelerle boğuşan Survivor 2023'te yine şaşırtan bir veda yaşandı. Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'e bu kez sakatlığı nedeniyle veda eden isim, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan oldu. Performansıyla da göz dolduran Zeynep Alkan günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Zeynep Alkan olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
20.03.2023 10:45 - Son Güncelleme: 20.03.2023 10:45
Hamdi Alkan'ın da kızı Zeynep'in sağlığının önemli olduğunu dile getirerk Türkiye'ye dönmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.
Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Zeynep Alkan'ın annesinin kim olduğu merak konusu. İşte başta Zeynep Alkan olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.