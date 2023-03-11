Survivor'dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi "Evet aramızda bir şeyler var" Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Buse ve Halil'in iddiasına göre Aysu, Buse'ye 'Senin yazılmana Halil sebep oldu' demiş. Nefise'nin kendisini yazacağını bilen Aysu, iddiaya göre istatistiklerine güvendiği Halil'e kimin eleneceğini sormuş. Halil'den 'Sen gidersin' cevabını alınca da Buse'nin potaya girmesi için kulis çevirmiş. Ama Buse'ye de yazılma nedeninin Halil olduğunu söylemiş.