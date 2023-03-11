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Haberler Magazin Survivor'dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi "Evet aramızda bir şeyler var" Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Survivor'dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi "Evet aramızda bir şeyler var" Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalan Survivor 2023'te önceki akşam şoke eden bir eleme yaşandı... Sürpriz elemelerin peş peşe yaşandığı yarışma programında bu kez aşk rüzgarları esti. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim sürpriz bir şekilde Aysu Keskin olmuştu. Aysu Keskin'in aşkı uğruna adayı karıştırdığı ortaya çıktı. Uğruna adayı karıştırdığı isim ise Halil İbrahim Göker.

11.03.2023 15:02 - Son Güncelleme: 11.03.2023 15:02
Survivor’dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi Evet aramızda bir şeyler var Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Survivor 2023 yarışmasında geçen haftaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştu.

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Survivor’dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi Evet aramızda bir şeyler var Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Aysu'nun elenmesinin ardından Nefise bazı sitemlerde bulunmuştu. Nefise Aysu elendikten sonra tüm takımın, oyuncular arasında herkese bir başkası için bir şeyler dediğini öğrenmiş. Nefise Aysu'nun herkes için farklı konuştuğunu, kendini kurtarmak için Buse'yi potaya attığını söyledi.

Survivor’dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi Evet aramızda bir şeyler var Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Hatta olaylar hep birlikte konuşulunca, tüm takım Aysu'nun kendisi hakkında başkasına dedikodu yaptığını öğrendiğini iddia etti.

Survivor’dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi Evet aramızda bir şeyler var Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Buse de, yakın arkadaşı olarak gördüğü Aysu'nun, elenmekten kurtulmak için kendisinin yazılmasına sebep olduğunu öğrenmiş.Aysu'nun elendikten sonra konseyde Buse, Halil'e tavır yapmıştı ve bu tavrın sebebi de meğer Aysu'nun Buse'ye Halil ile ilgili söyledikleriymiş.

Survivor’dan aşk çıktı Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi Evet aramızda bir şeyler var Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış

Buse ve Halil'in iddiasına göre Aysu, Buse'ye 'Senin yazılmana Halil sebep oldu' demiş. Nefise'nin kendisini yazacağını bilen Aysu, iddiaya göre istatistiklerine güvendiği Halil'e kimin eleneceğini sormuş. Halil'den 'Sen gidersin' cevabını alınca da Buse'nin potaya girmesi için kulis çevirmiş. Ama Buse'ye de yazılma nedeninin Halil olduğunu söylemiş.

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