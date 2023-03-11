Acun Ilıcalı çılgına döndü Survivor’da saç saça baş başa kavga çıktı! Küfür kıyamet kavga sonrası 3 kişi birden patladı

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında izleyiciler adeta ikiye bölündü. Senem ve Asena'nın destekçileri bu yeni gelişmeye çok kızarken, sevmeyenler de doğru karar olarak nitelendirdi.

Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Senem için kulanıcılar,

"Senem in gitmesinde daha guzel bir haber olamaz derken Asena nın da gitme ihtimalinin olması daha da iyisi yancı mervenin de ihtimali olması ne kadar harika bir gece 8 1 galibiyet erkeklerde dün kadınlarda 8 0 kırmızı daha ne olsun"

"Senem ve asena çok yakın kankaydı ertuğ'a falan mobbing yapıyorlardı ne oldu ? Zaten hiçbir zaman samimi gelmemişlerdi #Survivor2023 #survivor" gibi yorumlar yaptı.

PEKİ ASLINDA NELER OLDU?