Acun Ilıcalı çılgına döndü Survivor'da saç saça baş başa kavga çıktı! Küfür kıyamet kavga sonrası 3 kişi birden patladı
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıktı olanlar oldu. Gönüllüler takımı kızları arasında 'İspiyonculuk' iddiasıyla başlayan kavga sonrası sette ortalık karıştı. Çıkan kavgayı set ekibi zor ayırırken kavganın ardından bir ayrılık geldi. Acun Ilıcalı bir yaptırım olacağını söylerken veda eden isim ise çok şaşırttı.
Ses getiren iddialı yarışma programı Survivor dün gece nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı. Takımların kıyasıya ter döktüğü yarışmada dokunulmazlık heyecanı vardı. Zorlu parkurda kazanan ünlüler takımı olurken gecenin sonunda şoke eden veda yaşandı.
ORTALIK KARIŞTI
Eleme adayı belirleme konseyi olarak başlayan ancak acil durum konseyine dönüşen gecenin sonunda Acun Ilıcalı mavi takımda Asena ve Merve arasında fiziksel bir kavga yaşandığını açıkladı.
İki yarışmacının Yarışma kurallarını zorlayacak derecede olay yaşadığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlarımla görüşmedim ve bir toplantı yapamadım. Bu konsey bir eleme konseyiyken bir acil durum konseyine dönüştü." dedi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında izleyiciler adeta ikiye bölündü. Senem ve Asena'nın destekçileri bu yeni gelişmeye çok kızarken, sevmeyenler de doğru karar olarak nitelendirdi.
Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Senem için kulanıcılar,
"Senem in gitmesinde daha guzel bir haber olamaz derken Asena nın da gitme ihtimalinin olması daha da iyisi yancı mervenin de ihtimali olması ne kadar harika bir gece 8 1 galibiyet erkeklerde dün kadınlarda 8 0 kırmızı daha ne olsun"
"Senem ve asena çok yakın kankaydı ertuğ'a falan mobbing yapıyorlardı ne oldu ? Zaten hiçbir zaman samimi gelmemişlerdi #Survivor2023 #survivor" gibi yorumlar yaptı.
PEKİ ASLINDA NELER OLDU?