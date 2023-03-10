Mahmut Tuncer'in oğlu Umut bakın kim çıktı! Kızı Gizem'in aksine bambaşka bir meslek seçti görenler hayranlıkla izliyor: "Yüreği güzel insan"
Mahmut Tuncer'in oğlu Umut bakın kim çıktı! Kızı Gizem'in aksine bambaşka bir meslek seçti görenler hayranlıkla izliyor. Babasının izinden giden kız kardeşi Gizem Tuncer'in aksine hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Mahmut Tuncer'in oğlu Umut'un mesleği ve duyarlı davranışları takipçilerinin ona hayranlık duymasına neden oldu.
10.03.2023 09:18 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:22
"YÜREĞİ GÜZEL İNSAN"
Mahmut Tuncer'in oğlu Umut bakın kim çıktı! Kızı Gizem'in aksine bambaşka bir meslek seçti görenler hayranlıkla izliyor.
Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer'in oğlu sosyal medya gündeminde.
Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla dikkat çeken Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer gönülleri fethediyor.