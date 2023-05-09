Survivor'da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu'nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış
Sevilen yarışma programı Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından Cansu Tuman yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getirdi. Bir süredir ayağından yaşadığı sorunla korkutan Cansu önceki akşam yine bir sakatlık yaşadı. Sakatlığı nedeniyle günün en çok aranan isimlerinden biri olan Survivor Cansu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
09.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:17
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Cansu Tuman günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Bir türlü sakatlıklardan belini doğrultamayan Cansu Tuman günün en çok merak edilen isimlerinden biri.