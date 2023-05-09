Survivor’da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu’nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Cansu ayağından sakatlanarak yürekleri ağza getirdi. Asena ve Cansu'nun mücadele verdiği oyunda Cansu, suya atladığı sırada bağırarak havuzdan çıkmaya çalıştı. Doktor Serhad Ömercikoğlu olaya müdahalede bulunurken Cansu'nun 'çok acıyor' diyerek ağlaması korku dolu anlara neden oldu.