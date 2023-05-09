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Survivor'da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu'nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Sevilen yarışma programı Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından Cansu Tuman yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getirdi. Bir süredir ayağından yaşadığı sorunla korkutan Cansu önceki akşam yine bir sakatlık yaşadı. Sakatlığı nedeniyle günün en çok aranan isimlerinden biri olan Survivor Cansu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

09.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:17
Survivor’da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu’nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Cansu Tuman günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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Survivor’da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu’nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Cansu ayağından sakatlanarak yürekleri ağza getirdi. Asena ve Cansu'nun mücadele verdiği oyunda Cansu, suya atladığı sırada bağırarak havuzdan çıkmaya çalıştı. Doktor Serhad Ömercikoğlu olaya müdahalede bulunurken Cansu'nun 'çok acıyor' diyerek ağlaması korku dolu anlara neden oldu.

Survivor’da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu’nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Öte yandan Asena'nın "Sonunda istediğin oldu Cansu" demesi tepki çekti.

Survivor’da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu’nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Öte yandan Cansu Tuman'ın yeniden sakatlandığı görüldü.

Survivor’da yürekleri ağza getirmişti! Survivor Cansu’nun estetiksiz halini görenler inanamıyor! Cansu Tuman güzelliğine güzellik katmış

Bir türlü sakatlıklardan belini doğrultamayan Cansu Tuman günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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