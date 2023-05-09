Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında bomba tanık! O da aynı kaderi paylaşmıştı mahkeme çıkışında olay detay: "Hiç eyvallahı yok"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında bomba tanık! O da aynı kaderi paylaşmıştı mahkeme çıkışındaki detay gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanması sonrası ilk açıklamalar gelirken Özdemir'in gergin hali dikkat çekti. Mahkemeye koruma ordusu ve ünlü bir isimle gelen Oğuzhan Koç herkesi şaşkına çevirirken Demet Özdemir'in tek başına ve kendinden emin hallerine, "Hiç eyvallahı yok" , "Helal olsun Demet'e" yorumları yağdı.
09.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:29
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma davasında bomba tanık! O da aynı kaderi paylaşmıştı mahkeme çıkışındaki o detayı görenler, "Helal olsun Demet'e" , "Demet'in hiç eyvallahı yok" yorumları yaptı.
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü
BÜYÜK AŞK SONLANDI!
Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.