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Survivor'da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema'dan hareket yok

Survivor'da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken Sema Aydemir'in çamurun içindeki görüntüsü kan dondurdu. Survivor son bölümde nefesler tutuldu, adaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Oylama sonuçlarının ardından Survivor yeni bölüm fragmanında yarışmacı Sema Aydemir'in yerde hareketsizce yattığı an korkuttu. İşte yürekleri ağızlara getiren görüntü...

14.03.2022 09:45 - Son Güncelleme: 14.03.2022 09:49
Survivor’da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema’dan hareket yok

SURVİVOR'DA YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN AN!

Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu! Çamurun içindeki Sema'dan hareket yok... Survivor 2022 All Star'ın 13 Mart Pazar ekrana gelen son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Sercan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası son buldu.

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Survivor’da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema’dan hareket yok

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise üçüncü aday Evrim oldu. Ünlülerde performans birincisi olan Sema dördüncü aday olarak Barış'ı seçti.

Survivor’da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema’dan hareket yok

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Sercan, Evrim, Barış ve Mert arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Sercan Yıldırım oldu.

Survivor’da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema’dan hareket yok

"SURVIVOR'DA DUYGUSAL KALDIM"
Elendikten sonra veda konuşması yapan Sercan, "Oyunlarda atışlarda odaklanma sorunu yaşadım, kendime kızgınım. Burada biraz duygusal kaldım ve Survivor duygusallığı affetmiyor" dedi.

Survivor’da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema’dan hareket yok

Ilıcalı ise "Benim sona kalmasını beklediğim adaylardan biriydin" dedi.

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