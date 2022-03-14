Survivor’da yürekleri ağızlara getiren an! Elenen isim adaya veda ederken o görüntü kan dondurdu çamurun içindeki Sema’dan hareket yok

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise üçüncü aday Evrim oldu. Ünlülerde performans birincisi olan Sema dördüncü aday olarak Barış'ı seçti.