Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı (Aleyna Tilki kaç yaşında?)
Corona virüsüyle mücadele kapsamında 20 yaş ve alt kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Daha önce 65 yaş ve üstü olan sokağa çıkma yasağı sınırı böylece genişletilmiş ve virüsün dolaşımının önüne geçilmiş oldu. Ancak 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, ünlüleri de vurdu. Bunlardan biri de Aleyna Tilki. Tedbir gereği Aleyna Tilki dışarı çıkamayacak. Bu karar sonrası Aleyna Tilki sosyal medya hesabından açıklama da yaptı. Peki bu yasak hangi ünlüleri kapsıyor? İşte sokağa çıkmayacak olan o ünlü isimler…
04.04.2020 14:54
- Son Güncelleme: 04.04.2020 14:54
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