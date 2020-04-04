Haberler Galeri Magazin Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı (Aleyna Tilki kaç yaşında?)

Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı (Aleyna Tilki kaç yaşında?)

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 20 yaş ve alt kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Daha önce 65 yaş ve üstü olan sokağa çıkma yasağı sınırı böylece genişletilmiş ve virüsün dolaşımının önüne geçilmiş oldu. Ancak 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, ünlüleri de vurdu. Bunlardan biri de Aleyna Tilki. Tedbir gereği Aleyna Tilki dışarı çıkamayacak. Bu karar sonrası Aleyna Tilki sosyal medya hesabından açıklama da yaptı. Peki bu yasak hangi ünlüleri kapsıyor? İşte sokağa çıkmayacak olan o ünlü isimler…

04.04.2020 14:54 - Son Güncelleme: 04.04.2020 14:54
Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gece yarısından itibaren getirilen 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıka yasağına takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Alınan bu karardan sonra gözler 20 yaş altındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye çevrildi. 2000 doğumlu olan Tilki, bu yasak kalkana kadar sokağa çıkamaycak.

Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Aleyna Tilki ise, sosyal medya hesaplarından yasakla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Twitter adresinden, yaşından dolayı konsere çıkamadığı günlere atıfta bulunan Tilki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Peki sokağa çıkma yasağına takılan diğer ünlüler kimler?

Aleyna Tilki'yi de corona virüs vurdu! Sokağa çıkma yasağına takıldı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Beren Kasımoğulları

Çocuk oyuncusu. 2011'de İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2020 yılında Babil dizisi ile yaşadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil