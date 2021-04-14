Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Fahriye Evcen, birkaç ay önce de "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Karan neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor"