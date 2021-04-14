RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 2 yaşına bastı! Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında kucağına aldığı oğlu Karan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Verdiği bir röportajda anne olduktan sonra hayatının ritminin değiştiğini belirten güzel oyuncu, minik oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Evcen'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın doğum gününü kutladığı o paylaşımı…

14.04.2021 12:26 - Son Güncelleme: 14.04.2021 12:30
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Dört yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit 2 yaşına bastı. Karan'ın kucağına aldıktan sonra hayatından neler değiştiğini anlatan Fahriye Evcen, minik oğlu ve eşiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

'KARAN RİTMİMİ TEPETAKLAK ETTİ'
34 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu markanın basın toplasında anne olduktan sonra hayatının değiştiğini belirterek şunları söylemişti: "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama her zaman, zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Üniversitedir, iş hayatıdır, zamanı çok işi yönetiyorum diye kendimle gurur duyarken hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm"

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Burak Özçivit'in iyi bir baba olduğunu dile getiren Evcen, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Yardım anlamında çok şanslıyım. Bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde anneye ait ama zorlu zamanlar olabiliyor. Kahve içmeye zamanın var dediğim zamanlar olabiliyor. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum"

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı

Fahriye Evcen, birkaç ay önce de "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Karan neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor"