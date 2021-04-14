Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 2 yaşında! Güzel oyuncu oğlunun doğum gününü böyle kutladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 2 yaşına bastı! Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında kucağına aldığı oğlu Karan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Verdiği bir röportajda anne olduktan sonra hayatının ritminin değiştiğini belirten güzel oyuncu, minik oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Evcen'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın doğum gününü kutladığı o paylaşımı…
Burak Özçivit'in iyi bir baba olduğunu dile getiren Evcen, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Yardım anlamında çok şanslıyım. Bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde anneye ait ama zorlu zamanlar olabiliyor. Kahve içmeye zamanın var dediğim zamanlar olabiliyor. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum"