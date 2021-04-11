Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…
TV8'in fenomen yarışmasında her geçen gün yeni ve heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor, Survivor'da şok gelişme tüm izleyenleri ve yarışmacıları şaşırttı. Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalar yaptı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Bu sezon Survivor'un şampiyonu olarak gösterilen ve çok seveni olan bir isim ile ilgili tam tersi bir gelişme oldu. Survivor'da o isim adaya veda ediyor, peki bu yarışmacı kim, neden yarışmaya veda etmek durumunda kalacak? İşte ayrıntılar…
TV8'in fenomen yarışmasında her geçen gün yeni ve heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor, Survivor'da şok gelişme tüm izleyenleri ve yarışmacıları şaşırttı. Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalar yaptı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Bu sezon Survivor'un şampiyonu olarak gösterilen ve çok seveni olan bir isim ile ilgili tam tersi bir gelişme oldu. Survivor'da o isim adaya veda ediyor, peki bu yarışmacı kim, neden yarışmaya veda etmek durumunda kalacak? İşte ayrıntılar…
Akşam kuşağının sevilen yarışması her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor parkur ve ada hayatının yanı sıra farklı gelişmeler de yaşanabiliyor. Bunlardan biri oldu ve şampiyon olarak gösterilen bir isim elenme durumuyla karşı karşıya. Acun Ilıcalı ada konseyinde konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki Survivor'a veda edecek olan favori isim kim? İşte Survivor'daki gelişmeler…