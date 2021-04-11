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Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…

TV8'in fenomen yarışmasında her geçen gün yeni ve heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor, Survivor'da şok gelişme tüm izleyenleri ve yarışmacıları şaşırttı. Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalar yaptı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Bu sezon Survivor'un şampiyonu olarak gösterilen ve çok seveni olan bir isim ile ilgili tam tersi bir gelişme oldu. Survivor'da o isim adaya veda ediyor, peki bu yarışmacı kim, neden yarışmaya veda etmek durumunda kalacak? İşte ayrıntılar…

11.04.2021 09:36 - Son Güncelleme: 11.04.2021 09:36
Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…

TV8'in fenomen yarışmasında her geçen gün yeni ve heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor, Survivor'da şok gelişme tüm izleyenleri ve yarışmacıları şaşırttı. Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalar yaptı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Bu sezon Survivor'un şampiyonu olarak gösterilen ve çok seveni olan bir isim ile ilgili tam tersi bir gelişme oldu. Survivor'da o isim adaya veda ediyor, peki bu yarışmacı kim, neden yarışmaya veda etmek durumunda kalacak? İşte ayrıntılar…

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Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…

Akşam kuşağının sevilen yarışması her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor parkur ve ada hayatının yanı sıra farklı gelişmeler de yaşanabiliyor. Bunlardan biri oldu ve şampiyon olarak gösterilen bir isim elenme durumuyla karşı karşıya. Acun Ilıcalı ada konseyinde konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki Survivor'a veda edecek olan favori isim kim? İşte Survivor'daki gelişmeler…

Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…

SURVIVOR POYRAZ'IN DURUMU NASIL?

Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı " Pozitif görmüyorum ama negatif de demek istemiyorum." dedi. Poyraz'ın raporları Metin Kuş'tan bekleniyor.

Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihiden İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum'da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.

Survivor’da şok gelişme! Survivor’da o isim adaya veda ediyor! Şampiyon olarak gösteriliyordu…

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor