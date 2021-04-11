Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

"LALİN BANA BENZİYOR"

Sinem Kobal Lalin'in kendisine benzediğini söyledi: "Kenan söylemişti, 'annesine benziyor ama içinden bir Kenan bakıyor' diye. Bence de öyle daha, 5 buçuk aylık ama bana benziyor." Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, "Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.