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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla Etiler'de görüntülendi. Herkes Lalin'i merak ediyordu, muhabirler sordu Sinem Kobal anlattı. Yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler'de buluşan Sinem Kobal, merak edilen sorulara yanıt verdi. "Lalin'le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin'in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu" diyen çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın yeni aracı dikkatlerden kaçmadı. 33 yaşındaki Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi?" sorusuna, "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" yanıtını verdi.

11.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 11.04.2021 10:47
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler'deydi. Habercilerin sorularına yanıt veren Sinem Kobal, "Lalin'le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin'in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu" diye konuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

"LALİN BANA BENZİYOR"
Sinem Kobal Lalin'in kendisine benzediğini söyledi: "Kenan söylemişti, 'annesine benziyor ama içinden bir Kenan bakıyor' diye. Bence de öyle daha, 5 buçuk aylık ama bana benziyor." Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, "Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

ARACI 2 MİLYON

Sinem Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi" sorusunu "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

Kobal'ın 2021 model Porsche Macan cipi 2 milyon TL değerinde.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 'hediye değil ihtiyaç' dediği 2 milyon TL'lik yeni aracıyla! Herkes Lalin'i merak ediyordu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun arabaları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Fulya'da bulunan bir hastaneye öğle saatlerinde eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin ile giriş yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, hastanede iki saate yakın zaman geçirdi.