Survivor'da skandal çırılçıplak kadın erkek güneşlendiler sonra milyonların önünde anadan üryan... Survivor böyle rezalet görmedi

TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da artık final ışığı göründü. Az sayıda yarışmacının adada kalmasının ardından favoriler giderek netleşmeye başlıyor. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor Türkiye bir yana dursun, diğer bir yanda da paralel olarak Survivor Yunanistan va Survivor Romanya yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Özellikle Survivor Yunanistan hayli olaylı geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor Türkiye yarışmacılarıyla beraber parkura çıkan Survivor Yunanistan'da hamilelik ve terk etme vakalarının ardından bu kez Survivor tarihinin görmediği bir skandal yaşandı. Çırılçıplak güneşlenen yarışmacılar bakın sonra ne yaptı.

29.05.2021 13:10 - Son Güncelleme: 29.05.2021 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





