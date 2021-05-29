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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in eski rol arkadaşının annesi...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol aldığını ve aslında çocuk oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerinin arkasında ise annesi var. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin anneleri.

29.05.2021 12:11 - Son Güncelleme: 29.05.2021 12:12
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in eski rol arkadaşının annesi...

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in eski rol arkadaşının annesi...

Kardeşlerim dizisi sonrasında Su Burcu Yazgı Coşkun adeta kariyerinde parlama yaşadı. Sosyal medya şimdilerde onun her hareketini yakinen takip ediyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in eski rol arkadaşının annesi...

Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin genç yaşındaki bu kariyerinin mimarı ise annesi Miraç Gündüz. Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi hayranlarla hayli sıkı ilişkiler kurmuş. İşte başta Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin anneleri.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in eski rol arkadaşının annesi...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in eski rol arkadaşının annesi...