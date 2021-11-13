Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! 'Fakir insanla da sevgili olurum' diye Çağla Şıkel'in aşkı...
Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağla Şıkel, yıllar sonra el ele görüntülendi. Son olarak oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel, önceki akşam Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıdı. Çağla Şıkel günler sonra el ele görüntülendiği bu kişi hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler.
13.11.2021 07:57
- Son Güncelleme: 13.11.2021 07:57