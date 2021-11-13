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Haberler Magazin Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! 'Fakir insanla da sevgili olurum' diye Çağla Şıkel'in aşkı...

Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! 'Fakir insanla da sevgili olurum' diye Çağla Şıkel'in aşkı...

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağla Şıkel, yıllar sonra el ele görüntülendi. Son olarak oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel, önceki akşam Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıdı. Çağla Şıkel günler sonra el ele görüntülendiği bu kişi hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler.

13.11.2021 07:57 - Son Güncelleme: 13.11.2021 07:57
Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! ’Fakir insanla da sevgili olurum’ diye Çağla Şıkel’in aşkı...

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkarken objektiflere takıldı. 42 yaşındaki tescilli güzel, ailesiyle gittiği dans gösterisinin ardından basın mensuplarıyla konuştu.

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Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! ’Fakir insanla da sevgili olurum’ diye Çağla Şıkel’in aşkı...

"Harika bir geceydi" diyen Şıkel, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Çocukluğunun Atatürk Kültür Merkezi'nde geçtiğini dile getiren manken, şu ifadeleri kullandı:

Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! ’Fakir insanla da sevgili olurum’ diye Çağla Şıkel’in aşkı...

"İZLEMEK ÇOK GÜZELDİ"
"Bütün dansçı arkadaşlarım şimdi hoca, çok duygulandım. Sınıf arkadaşlarım hala dans ediyor, onları izlemek çok güzeldi."

Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! ’Fakir insanla da sevgili olurum’ diye Çağla Şıkel’in aşkı...

Gözlerinin dolduğunu söyleyen Şıkel, "Annem beni buraya otobüsle getirirdi, eski günlere geri döndük. Buranın tekrardan açılmasına çok sevindim. Çocukluğumun geçtiği yerde arkadaşlarımı sahnede görünce farklı duygular hissettim" diye konuştu.

Çağla Şıkel el ele görüntülendiği kişiyi resmen açıkladı! ’Fakir insanla da sevgili olurum’ diye Çağla Şıkel’in aşkı...

Öte yandan ünlü manken, geçtiğimiz günlerde Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı.

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