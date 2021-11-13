Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor 'benle evliyken başka bir adamla evlendi!' Yatak pozu paylaşımı...
Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Şarkıcı Berdan Mardini'yi boşanma sırasında Gökhan Göz ile aldattığını itiraf eden Fatoş Yelliler, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Berdan Mardini de bir süre önce R&B şarkıcısı Morena Taraku ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Berdan Mardini, boşandıktan sonra yıllarca ihanete uğradığını öğrendiği Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anlattıkları dizilere, filmlere konu olacak cinsten.
Berdan Mardini, 2010 yılında Paris'te tanıştığı ve nikah masasına oturduğu iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçen yaz olaylı bir şekilde boşanmıştı. Sonrasında ise 2 çocuk sahibi eski eşler arasında savaş çıkmıştı. Berdan Mardini yeni iddialarla gündemde.
Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında ihaneti nasıl öğrendiğini, eşinin kendisini nasıl kandırdığını bir bir anlattı.
"BERDAN'LA EVLİYKEN SAHTE KİMLİKLE BAŞKASIYLA DA EVLENMİŞ"
Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" dedi. Canlı yayında bomba açıklamalar yapan şarkıcı, eşinin sahte kimlikle başka bir adamla da evlendiğini anlattı.
Programın sunucularından Seren Serengil ise Fatoş Yelliler'in sahte bir kimlik ile Berdan Mardini ile evliyken başka bir adamla evlendiğini söyledi. Erkeklerin Yelliler'in başka biriyle evli olduğunu bilmediğini belirten Serengil, "Kendini farklı isimlerle tanıtıyor ve sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraflarını paylaşıyor. Bu hesaptan insanlarla tanışıyor" dedi.
"BUNLARI ANLATACAK YÜZÜM YOK"
Berdan Mardini ise Seren Serengil'in anlattıklarını doğrulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyi belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim. Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi."